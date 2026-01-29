ユニクロとJリーグがパートナーシップを締結サッカーJリーグと世界的な日本企業がタッグを組む。株式会社ユニクロは28日、Jリーグと「オフィシャルエクイップメントパートナー契約」「オールスターマッチのオフィシャルユニフォームパートナー契約」「オフィシャルライセンス契約」を締結したと発表。公式Xで前日に投下された“匂わせ投稿”の答えが明らかになり、サッカーファンから「嬉しすぎるっ」と歓喜の声が上がっている。