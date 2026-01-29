巨人の浅野翔吾外野手（２１）が２８日、ファームからはい上がる決意を示した。この日は、Ｇ球場の室内練習場で自主練習。キャンプでファームスタート予定となったことを受け「悔しいですけど、やるしかない。自主トレでやってきたことをアピールして、何か変わったところを見せられるように」と力強く語った。諦めず、ひたむきに―。昨年、心に刻んだ思いは忘れない。昨年４月下旬時点で、２軍で打率９分１厘と不振に陥り１軍