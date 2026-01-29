阪神の森下翔太外野手（２５）が２８日、ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝に対して門戸開放の姿勢を示した。「教えられることがあれば教えたい。１軍でレギュラー争いをしてくるような選手だと思っているので、しっかりコミュニケーションを取りながら」と笑顔で歓迎した。新人唯一の宜野座組スタートとなる谷端は、２７日に背番号１への弟子入りを志願。森下自身、１年目は２軍でキャンプインして途中から１軍へ