Í§Æ»±¹¼Ë¤Ïº¬´ßS¤Ë¤âÏ¢¾¡Ãæ¤Î¾å¤¬¤êÇÏ¥À¥Î¥ó¥Õ¥£¡¼¥´¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÎºäÏ©4F54ÉÃ4¡Á1F12ÉÃ8¤ÎÆ°¤­¤ÏÃÏÌ£¤À¤¬¡¢¿Ø±Ä¤â¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡£Í§Æ»»Õ¤Ï¡ÖÄ´¶µ¤Ï¸µ¡¹Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¶¥ÇÏ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÁ´Á³°ã¤¦ÇÏ¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤¬2²ó¾è¤Ã¤Æ¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÆ±ÇÏ¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¿û¸¶ÌÀ¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¥­¥ã¥ê¥¢5¾¡¤ÏÁ´¤Æ¥À¡¼¥È7F¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾¶á¤ÎÏ¢¾¡¤ÏÅìµþ¢ªÃæµþ¤Çµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¸½¾õ1400¥á¡¼¥È¥ë¤¬¤¤¤¤¤È