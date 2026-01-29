緊張した面持ちで沖縄に飛び立った。阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝は２８日、ルーキーで唯一の宜野座組スタート。空港では初めて顔を合わせる先輩も多く「圧倒されていました」と、恐縮しきりだった。日大時代、同じ東都大学リーグの中大に在籍していた森下のプレーを見ていた過去がある。大学時代から憧れていた森下とはこの日が初対面。言葉も交わし「大学時代から変わらず、オーラがすごいです」と別