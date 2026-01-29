連勝の勢いに乗るインユアパレスは坂路単走で最終調整。馬なりでも気持ちがしっかり前に向き、ラスト1Fは11秒7の目を引く伸び脚だった。北村助手は「先々週、先週も併せ馬でしっかりやっています。今朝は馬なりで最後だけ気合を付け、しっかり動けていました」と満足げ。同舞台の前走・神無月Sはラスト1Fで先頭に立ち、押し切りV。「59キロを背負って勝った。メンバーは強くなるけど、どんな競馬ができるか」と自身3回目の重賞