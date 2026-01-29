サザンオールスターズ原由子（69）が、ソロデビュー45周年の記念ライブを行うことが28日、分かった。「伊右衛門presents原由子45th Anniversary Live『京都・鎌倉物語2026』」として、3月31日と4月1日にロームシアター京都メインホールで、同6日と7日に鎌倉芸術館大ホールで、計4公演を開催する。原は78年にサザンのメンバーとしてメジャーデビューし、81年に「I Love Youはひとりごと」でソロ活動を開始。バンド活動と並行