阪神の石井大智投手（２８）が２８日、沖縄県読谷村でクーガ芋（琉球ヤムイモ）畑を見学し、芋掘り体験をした。棒を使って、グッと掘り起こすと大量の芋をどっさりと収穫。独立リーグ時代にはショウガ掘りのアルバイト経験もあるが、「初めてだったんで芋の方が難しかった」と笑った。ヤムイモは栄養価が非常に高いことで知られている。陸上男子１００メートルの世界記録保持者ウサイン・ボルト氏も常食していた。石井も昨年７