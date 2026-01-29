昨年12月に開催された第58回日本作詩大賞（主催・日本作詩家協会）で、「二枚目気取り」（徳間ジャパンコミュニケーションズ）を作詞した麻こよみ氏が大賞に輝いた。女性作詞家初の2度目の大賞受賞だった。「熟年離婚」がテーマの男歌で、吉幾三（73）の歌唱を熱望して実現した作品だった。これまで約800作品を手がける人気作詞家の麻氏を、3回連載で紹介する。第1回は「二枚目気取り」。【笹森文彦】第58回日本作詩大賞は昨年12月