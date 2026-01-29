米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が３月に開催される第６回ＷＢＣに出場する日本代表・侍ジャパンのアドバイザー役として２月の宮崎合宿に参加することが２８日、分かった。前回大会でチームの精神的支柱となったベテランは昨年１０月に右肘手術を受け今季は全休となるが、メジャーでの豊富な経験を伝授して大会連覇を狙うチームを強力バックアップする。井端弘和監督からの強い要請を受けて、レジェンド右腕