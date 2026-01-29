日本ハムのドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（２２）＝明大＝が２８日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設での新人合同自主トレを打ち上げ。“愛称問題”を決着させてキャンプに臨むことになった。普段は下の名前で呼ばれる右腕。チームの先輩・野村の呼び名も「ジェイ」で同じとあって、１８日の新人歓迎イベントではファンに新たな愛称を募集した。だが、提案された候補にしっくり来るものはなし。「何かあればと思ったんですけ