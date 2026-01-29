巨人の小林誠司捕手（３６）が２８日、川崎市内のジャイアンツ球場で午（うま）年の決意を語った。キャンプインを目前に掲げたテーマは「全力プレー。泥くさく、必死に！！午年なので“ウマく”やっていきたい」。準備はＯＫ。キャンプは２軍スタートだが、開幕１軍に照準を合わせる。現在地は誰よりも理解していた。バットを振り込むと、「今年も少ないチャンスになると思う」と言う。６月に３７歳を迎えるベテランだけに「年