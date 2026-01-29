オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が２８日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、１０００万増の推定７７００万円でサインした。チーム唯一の越年で当初に提示された９００万アップから１００万の上積みを勝ち取ったものの、希望額には届かず。シーズンで悔しさを晴らすつもりだ。（金額は推定）想像より低かった。パ・リーグ“大トリ”となった契約更改。踏ん切りはつけた。ただ、ここまでの気持ちの動きを杉本が正直に