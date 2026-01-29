日本相撲協会は東京・両国国技館で大相撲春場所の番付編成会議を開き、寿之富士（としのふじ、25＝伊勢ケ浜部屋）と福崎改め藤天晴（ふじてんせい、19＝藤島部屋）の新十両昇進と島津海（29＝放駒部屋）の再十両を発表した。モンゴル出身の寿之富士は同大から4人目の関取となった。東京都墨田区で会見した1メートル95、141キロの大器は「うれしいです。発表されて、やっと関取になれたんだなと。実感が湧いてきた」と率直な心