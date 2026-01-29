巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２８日、宮崎で行われた合同自主トレで初日からブルペン入り。１７球を受けた岸田から出どころの分かりづらいフォームを絶賛された。体の動きや球の質を確かめながら、丁寧に腕を振った。中腰の岸田を相手にすべて直球で１７球。山崎、赤星などから熱視線を送られる中での投球に「結構、緊張しました」と、思わず鼓動も速まった。ポテンシャルの一部を披露した。左