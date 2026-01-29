俳優・伊藤沙莉（３１）主演で２０２４年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」が、オリジナルストーリーで映画化されることが２８日、発表された。公開は来年で、日本初の女性弁護士・三淵嘉子さんをモデルにしたヒロイン・寅子が銀幕に“出廷”する。朝ドラの映画化は「すずらん」（１９９９年）以来２７年ぶり。「すずらん」劇場版はヒロインの少女時代が舞台で、朝ドラから主演キャストが続投するのは史上初となる。