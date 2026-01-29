阪神・佐藤輝はこの日も契約更改は行われず、「球界大トリ更改」が確定した。この日、オリックスの杉本と西武の高橋光が更改したことで、12球団で唯一の未更改選手に。宜野座での先乗り自主トレに向けて多くの選手が出発する中で、チームが指定する便に姿はなかった。ただ、昨年もチーム便から1日遅れて沖縄入りしていることから、交渉の影響による不在ではない可能性もある。