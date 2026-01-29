今年で結成４２周年の大御所ロックバンド「ＰＥＲＳＯＮＺ」が３月１８日にリリースする初セルフカバーベストアルバム「ＲＥＬＯＡＤＢＥＳＴ」の収録曲やジャケットデザインなどの詳細が２８日、分かった。ボーカルのＪＩＬＬはコメントを、渡邉貢（ベース）は全曲解説を寄せた。「ＲＥＬＯＡＤＢＥＳＴ」は代表曲「ＤＥＡＲＦＲＩＥＮＤＳ」など１０曲を再レコーディングし、書き下ろし新曲「ＤＩＳＣＯＶＥＲＪＡＰ