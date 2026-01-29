阪神・中川は気合の丸刈りで沖縄入りし、「沖縄は暑いので（笑い）。気分です。長いのに飽きちゃったので、普通に切ろうかなと」と笑みを浮かべた。21年夏の甲子園で4強に進出した京都国際時代以来となる丸刈り。26日に美容院でさっぱりと刈り込み、出発前の伊丹空港では先輩から頭をなでられる場面もあった。自主トレでは本職の捕手に加え、外野の練習も積極的に取り組んだ。サバイバルが予想される左翼の定位置獲りへ「思い切