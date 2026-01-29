プロ注目の最速１５２キロ右腕、近大・宮原廉投手（３年・崇徳）が２８日、奈良県生駒市内の同校グラウンドで練習し、プロ志望を明かした。「何位でもいいです」と控えめだが、プロの世界は野球を始めた頃からの夢だ。近大からプロ入りした投手は１９年度ドラフト３位でオリックス入りした村西が最後。宮原は「この一年が大事。とにかく結果出すこと」と７年ぶりの近大出身投手を目指す。その中で掲げた目標は「春のリーグ戦で