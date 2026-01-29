特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」開幕・京都戦（２月６日、サンガＳ）を前に、Ｊ１神戸の千布勇気社長（４０）、元日本代表のＭＦ乾貴士（３７）、ＦＷ武藤嘉紀（３３）、ＭＦ扇原貴宏（３４）が２８日、神戸市中央区の神戸新聞社・デイリースポーツを訪れ、神戸新聞社・梶岡修一社長、デイリースポーツ・藤谷稔社長に抱負を語った。武藤はフル稼働でチームをけん引することを決意した。前線で活躍していた宮代大聖