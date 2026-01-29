巨人新外国人のブライアン・マタ投手（前レッドソックス傘下３Ａ）が２８日、来日翌日に早速ジャイアンツ球場で体を動かした。昨晩は「ちゃんと寝られた」と時差ぼけもなし。変化球を交えたキャッチボールやダッシュなどで汗を流した。出国手続きなども重なって最後の練習が約１週間前だったこともあり、「間隔が空いていた。練習のリズムを切らないように」と気合十分でスタートを切った。