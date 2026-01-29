FNNが衆議院の解散後初めてとなる週末、1月24日と25日に行った世論調査では、消費税減税のあり方をめぐり意見が分かれました。『消費税一律5％』を支持する声が32．1％と最も多く、次いで『飲食料品の消費税は恒久的に0％する』が23．3％となっています。ただ、将来世代の負担増などを懸念してか、3番目に多かったのは『飲食料品の2年限定での消費税0％』や消費税の廃止ではなく『消費税を減税すべきではない』という回答でした。