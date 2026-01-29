首都の治安を守る警視庁のトップに今月23日就任した筒井洋樹・第101代警視総監（56）がJNNの取材に応じ、社会問題となっているトクリュウ対策や、増加する外国人との共生をどう実現していくかなどについて、方針を語りました。Q.警視総監としての抱負をお聞かせください。筒井警視総監:本当に4万6000人という非常に大きな組織の舵取りということで、とても光栄に思っています。一方で、すごく重たい責任だなということで、本当に身