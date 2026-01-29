阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（２８）が２８日、兵庫県西宮市の球団事務所で入団会見に臨んだ。米国出身でマイナー通算８５本塁打を誇るパワーと高い守備力を武器に、昨季固定されていなかった遊撃の定位置奪取を誓った。さらに外国人選手としては球団初となる遊撃手部門での「ゴールデングラブ賞」獲得へ意気込んだ。昨季７人がゴールデングラブ賞を獲得した、輝かしい虎の鉄壁守備陣にあって“泣き所”の一つ