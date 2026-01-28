巨人の新主将・岸田行倫捕手（２９）らが２８日、前日２７日に行われた決起集会の裏側を明かした。宮崎市内の焼き肉店に１軍先乗り自主トレメンバーの選手、スタッフ約７０人が集結。ＦＡ加入した則本昂大投手（３５）、松本剛外野手（３２）ら１０人の新戦力も宮崎牛に舌鼓を打ちながら交友を深め、２月１日から始まる春季キャンプに向けて士気を高めた。心の距離は一気に縮まった。決起集会で則本は坂本、甲斐、大城に囲まれ