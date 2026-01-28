お笑いタレントの本多スイミングスクール（３６）が２９日、自身のＳＮＳで第２子誕生を報告した。インスタグラムに「第二子産まれました！！」（原文ママ）と報告し、赤ちゃんを抱いたショットをアップした。愛媛・松山出身で高校３年時にはインターハイ四国大会で２００メートル背泳ぎで５位になるなどし、芸能活動のかたわら、水泳のインストラクターのアルバイトをしている。芸人としてネタは水泳ものを主に活動。「水曜