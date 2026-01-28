サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップで、U-23中国代表は初めてグループステージを突破し、勢いそのままに決勝に進出。ファイナルでは日本の０−４の惨敗を喫したものの、中国国内では快進撃に称える声が少なくない。その中心メンバーのひとり、青島西海岸に所属するMFシュー・ビンがなんとプレミアリーグのウォルバーハンプトンに移籍するという。ドイツの世界的移籍専門サイト『transfermarkt』は１月28日、次の