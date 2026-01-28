札幌市は物価高対策として、すべての市民に５０００円を現金で支給することを決めました。来年度の関連予算はおよそ２４０億円にのぼり、給食費の減額なども盛り込まれています。（秋元札幌市長）「ひとりあたり３０００円としていましたが、これに２０００円を追加して５０００円を現金で支給。十分ではないかもしれないが、物価高の世の中で日常生活の一助になれば」札幌市はこれまで、物価高対策として全市民に３０００円分の現