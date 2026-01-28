北海道コンサドーレ札幌は、28日（水）から熊本県の大津町でのキャンプをスタートしました。今回で22年連続となったこのキャンプ。最初に県や町、県サッカー協会などによる歓迎セレモニーが行われ、激励品として県の名産品を受け取り、熱烈な歓迎を受けました。チームを代表してGK51高木駿選手が、「今年はハーフシーズン（明治安田J2・J3百年構想）から始まるので、しっかり熊本で英気