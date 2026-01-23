なにわ男子が２８日、都内で開かれたスギ薬局の「５０周年新ＣＭ発表会」に登場した。グループはスギ薬局５０周年のアンバサダーに就任。西畑大吾（２９）は「（グループも）ＣＤデビュー５周年イヤー。ご縁をすごく感じております」と笑顔で、「スギ薬局さんのように５０周年を迎えられるようにしたい」と大きな目標を掲げた。“スギ”に関連したフリップトークでは、大西流星（２４）が「みんなをかわいく撮りスギ」と題