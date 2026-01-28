Jリーグは28日、ユニクロとパートナーシップ契約を締結したと発表した。2月開幕の百年構想リーグの審判員ウエア、6月に実施するオールスター戦の選手ユニホームの提供を受ける。さらに、ユニクロのオリジナルTシャツなどが作れる「UTme！」で、全60クラブのスタンプも新たに登場。野々村チェアマンは「ピッチ内外で日本サッカーを支え、楽しむ人の輪を広げていく大きな挑戦となる」と期待を込めた。