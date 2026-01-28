新潟アルビレックスBBは31日から敵地で東京Uとの2連戦に臨む。PG浜田貴流馬（28）は2試合連続2桁得点でチームを2連勝へと導く。88―85で勝利した25日の金沢戦では途中出場ながら「プロのキャリアで最長」という37分49秒プレーし、3試合振りの2桁得点となる13得点を挙げた。勝利はしたが「終わり方が良くなかったし、ゲームコントロールができなかった」と反省も忘れない。鵜沢潤監督からは「司令塔としての役割を理解して安