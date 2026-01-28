ロッテの新人合同自主トレが２８日、ロッテ浦和球場で打ち上げた。ドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は「最初の方は緊張というか、硬かったんですけど、だんだんと慣れてきて、すごく充実していました」と振り返った。２６日のフジテレビＯＮＥ「プロ野球ニュース２０２６」にサブロー監督が出演。石垣元について「開幕１軍かは分からないですけど、投げられる状態なら１軍で投げさせたい」と示唆した。石垣元も