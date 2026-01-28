【30日センバツ出場校決定我が校のDH（2）】他の指導者にないアドバンテージかもしれない。昨秋の明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）の楠城祐介監督は、DH制の経験が豊富だ。パナソニックから楽天に入団。09年のフレッシュオールスターでは代打で安打を放ち、そのままDHとしてプレーしたこともある。「DHは大学からですね。心の持ち方とかは分かっているつもりですけど、勝手に試合が進んでいるように感じる」と、守備