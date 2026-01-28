パレスチナ自治区ガザでは停戦がかろうじて維持されているものの、深刻な人道危機が続く。２年間の戦闘で廃虚と化したガザを復興させ、住民の安定した暮らしを取り戻すことが急務である。そのためには、多くの国が加盟して経験豊富な専門家を擁する国連が、中心的な役割を担うべきだ。イスラエル軍は、イスラム主義組織ハマスに殺害され、ガザに残されていた人質の最後の遺体が遺族に返還されたと発表した。これで米国主導の