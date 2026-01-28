早大は創部125周年を迎え、3年ぶりに米国遠征を実施する。2月23日から3月6日までの日程で、現地では佐々木麟太郎が所属するスタンフォード大などとオープン戦5試合が予定されている。小宮山悟監督は「今後の彼らの人生において貴重な経験であったと思ってもらえるようにしたい」とコメント。香西主将は「挑戦者としての誇りと責任を胸に、一戦一戦全力で戦い抜く覚悟です」と意気込んだ。