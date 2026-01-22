全日本空輸は３月から国際線に、週単位などで細かく設定する運航ダイヤを導入する。現在のダイヤは夏と冬の２種類で、柔軟にして訪日外国人客の増加などに伴う乗客数の増減に対応する。訪日客需要による大規模なダイヤ変更は珍しい。全日空にとっては、乗客数の増加や搭乗率の向上による収益の改善が期待できる。利用客には、繁忙期の便数増などでチケットを取りやすくなる利点がある。航空各社は、３月下旬〜１０月下旬の夏