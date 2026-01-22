ミラノ・コルティナ五輪でフリースタイルスキー・モーグルの日本代表に決まった藤木日菜（２４）＝武庫川女大院＝が西宮市の同大で会見を行った。サンテレビ社員の兄・豪心も同種目で出場を決めており「２人でオリンピックに出られるのは両親にも恩返しになります」と声を弾ませた。大学２年時にはスランプにも見舞われ、卒業を機に競技から離れることも考えていたというが、他クラブの選手の楽しそうに滑る姿や、「兄だけは『