1月29日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区鹿子木（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・山鹿市南島（スピード違反）国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）県道・・・八代市鏡町塩浜（スピード違反）国道445・・・人吉市下城本町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違