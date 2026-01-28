首都高清掃談合の処分案首都高速道路の清掃業務の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は、受注4社の独禁法違反（不当な取引制限）を認定し、うちスバル興業と京葉ロードメンテナンス（いずれも東京）に計約5億円の課徴金納付を命じる方針を固めた。4社に再発防止を求める排除措置命令も出す。関係者への取材で28日、分かった。既に処分案を通知しており、各社の意見を聞いて今後、正式決定する。公取委は昨年9月、