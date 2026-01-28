ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が27日（日本時間28日）、オンラインでの合同取材に応じた。ドラフト後の取材対応は初めて。指名直後にはソフトバンク・王貞治球団会長から電話であいさつを受けた。昨年11月には城島健司CBOがスタンフォード大まであいさつに訪れ「指名を頂き素直にうれしいですし、光栄です」と感謝したが、佐々木は「今季を戦い通してから進路を選択して