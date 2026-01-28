衆院選の期日前投票所＝28日午後、東京都内共同通信社は27、28両日、第51回衆院選について全国の有権者に電話調査を実施し、取材を加味して公示直後の序盤情勢を探った。自民党は日本維新の会と合わせて定数465の過半数（233）の勢い。さらに支持が広がれば単独過半数もうかがう。「中道改革連合」は伸び悩む。参政党は議席大幅増、チームみらいは衆院での初議席獲得を視野に入れる。国民民主党は公示前勢力（27）を超える大きな