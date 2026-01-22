昨秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（２０＝スタンフォード大）が２８日、オンライン取材に応じた。憧れのメジャーリーグ挑戦、ホークス入団、そして大学残留――。７月に行われるＭＬＢドラフトの結果を踏まえ、進路を決断する見込みの２０歳が、運命のシーズンに臨む。全米大学体育協会（ＮＣＡＡ）ディビジョン１の開幕を目前に控え、ドラフト指名後初めてメディア対応した佐々木は、