大相撲初場所東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。人気芸人が24日の十四日目を観戦したことを報告すると、ファンから反響が集まっていた。自身のXに幕内土俵入りの写真を投稿しながら観戦報告したのは、人気お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太。この日は単独トップだった安青錦を相手に、横綱・大の里（二所ノ関）が意地の勝利を飾るなど白熱の取り組みが続い