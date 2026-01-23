昨秋ドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、ドラフト後初めてとなる取材にオンラインで応じた。岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場。打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークしたが、「アベレージ的な成績も、ある程度は残しきれたのかなとは思うんですけど、自分自身としてはふがい