巨人の１軍合同自主トレが２８日、宮崎市内でスタートし、楽天からＦＡで移籍した則本昂大投手（３５）が、投手陣一番乗りでブルペン入りした。ベテラン右腕の投球には、楽天時代の同僚・田中将や戸郷、山崎らから熱視線を送られた。女房役となった岸田からは「伸びのあるきれいなストレート」と球筋を絶賛された。まっさらなブルペンに則本が足を踏み入れると、木の花ドームは緊張感に包まれた。「バシン」と、響き渡るボール