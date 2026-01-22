ノルディックスキー・ジャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が２８日、羽田空港から欧州に出発した。五輪前最後の国内大会だった山形・蔵王、札幌の４連戦は最高８位ながら、ずっと追い求めてきた助走姿勢、飛型点に手応えを感じており、「自分ぐらいは自分に期待してあげたい」と、４度目の大舞台へ自信を深めている。２０２２年北京五輪混合団体でスーツの規定違反で失格となった雪辱を果たす