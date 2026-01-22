阪神・森下翔太外野手（２５）が２８日、ルーキーからのラブコールに応えて“アニキ”に名乗り出た。先乗り自主トレのため、キャンプ地の沖縄入り。ドラフト２位・谷端（日大）がかねて「憧れ」と名前を挙げ、キャンプでの対面を心待ちにしていた。「教えられることは全然教えたい。１軍でレギュラー争いもしてくるような選手だと思うので、コミュニケーションを取ってやれれば」と、新人７人で唯一の１軍スタートとなった後輩に