オリックス・杉本裕太郎外野手（３４）が２８日、パ・リーグ大トリで契約を更改した。大阪・舞洲で交渉に臨み、１０００万円増の７７００万円でサイン。「もうちょっと上がると思ったので、ちょっと悔しいけど…」としつつ、チーム唯一の越年交渉となった理由を打ち明けた。２５年は４年ぶりに規定打席をクリアし、１６本塁打とＯＰＳ（出塁率と長打率を足した値）７割５分８厘はチームトップの成績。「チームメートの規定に乗